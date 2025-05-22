أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ30 وسط أجواء مميزة وتواصل تألقها بثلاثة أفلام جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة الشابة أسماء جلال بعيد ميلادها الثلاثين بطريقة مميزة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل تورتة عيد ميلادها، بعد لحظات من الفرح والضحك قضتها مع أصدقائها المقربين، الذين حرصوا على مشاركتها هذه المناسبة الخاصة.



كما نشرت أسماء مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية “الستوري”، أظهرت الأجواء الاحتفالية المبهجة التي غلبت على اليوم.

على الجانب الفني، تواصل أسماء حالة النشاط المكثف التي تعيشها، حيث تشارك حاليًا في تصوير ثلاثة أفلام سينمائية دفعة واحدة، تؤكد من خلالها حضورها القوي على الساحة.

الفنانة أسماء جلال

أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ30

فيلم إن غاب القط

أول هذه الأعمال هو فيلم “إن غاب القط”، الذي تعود إلى تصويره بعد توقف مؤقت منذ أكتوبر الماضي، بسبب انشغالها بموسم دراما رمضان 2025، الفيلم من بطولة آسر ياسين، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، انتصار، رحاب الجمل وسامي مغاوري. تدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة لوحة شهيرة، وتجسد أسماء جلال شخصية فتاة تعمل في متحف إلى جانب آسر ياسين. العمل من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

فيلم السلم والثعبان

أما ثاني أفلامها فهو “السلم والثعبان.. أحمد وملك”، الذي يجمعها بنخبة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، وسوسن بدر (ضيفة شرف)، الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

فيلم وفيها إه يعني



وتستكمل أسماء تألقها في ثالث أفلامها الجديدة “وفيها إيه يعني”، إلى جانب ماجد الكدواني، غادة عادل، مصطفى غريب، وميمي جمال، ومن إخراج عمر رشدي، تلعب في الفيلم دور ابنة الكدواني، والمتزوجة من شخصية يجسدها مصطفى غريب.

أبرز أعمال أسماء جلال السابقة

أثبتت أسماء جلال موهبتها في عدد من الأعمال التي رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، من أبرزها:

• مسلسل “الآنسة فرح” بجميع أجزائه، والذي قدمت فيه شخصية “فرح” ونالت عنه إشادة واسعة.

• مسلسل “خلي بالك من زيزي” مع أمينة خليل، الذي ناقش قضايا نفسية واجتماعية بعمق وبأسلوب مميز.

• مسلسل “سيب وأنا أسيب” الذي جمعها بمحمد الشرنوبي في قصة رومانسية خفيفة الظل.

• فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي شاركت فيه إلى جانب مي عمر، أحمد السعدني، هشام ماجد وآخرين، وحقق نجاحًا جيدًا على مستوى الإيرادات والنقد.

أسماء جلال اليوم، في عمر الثلاثين، تبدو أكثر نضجًا وتمسكًا بخياراتها الفنية، مؤكدة أنها تسير بخطى واثقة نحو النجومية، دون استعجال، ولكن بثبات واختيارات ذكية تعكس تطورها كممثلة واعدة.