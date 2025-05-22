بإطلالة لافتة.. هيدي كرم تتألق في فستان جينز من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة هيدي كرم في إطلالة لافتة خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الانستجرام.

هيدي كرم تتألق في فستان جينز من أحدث ظهور لها

وظهرت هيدي كرم في الصور مرتدية فستانا كاجوال باللون الأزرق، اعتمدت على تسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

آخر أعمال هيدي كرم

وكان آخر أعمال هيدي كرم هو مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وايضا شاركت في فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدى كرم، تامر هجرس، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،

كما شاركت في مسلسل الوصفة السحرية بطولة: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وأيضا ظهرت في مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.