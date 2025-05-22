نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع X” يكتسح شباك التذاكر بـ3.3 مليون في يومه الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق فيلم “المشروع X” للنجم كريم عبد العزيز بقوة في شباك التذاكر، متصدرًا قائمة الإيرادات في أول أيام عرضه، بعدما حصد أكثر من 3 ملايين و325 ألف جنيه يوم الأربعاء، في انطلاقة تُعد واحدة من أقوى افتتاحيات موسم 2025 السينمائي.

ويتناول الفيلم مغامرة مشوقة تدور في قلب العالم الفرعوني وحضارات متعددة، في إطار يجمع بين الأكشن والغموض والتاريخ، ويُعد من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور.



أبرز تصريحات النجم كريم عبدالعزيز

وقال النجم كريم عبد العزيز إن شخصية “يوسف الجمال” التي يجسدها في الفيلم تُعد تجربة مختلفة كليًا بالنسبة له، واصفًا إياها بـ”المركبة والجديدة”، وأضاف: “سعدت بها منذ اللحظة الأولى حين حدثني عنها المخرج بيتر ميمي.. العمل قائم على حضارتنا وتاريخنا الثري، والعالم الفرعوني الذي لا ينتهي".

وكشف كريم أن الفيلم تطلّب تدريبات مكثفة في الغوص بسبب احتوائه على مشاهد تحت الماء، مؤكدًا أنه تعلم الغوص خصيصًا من أجل هذه التجربة، التي استمرت 9 أشهر من التصوير المتواصل، دون تسجيل أية إصابات بين فريق العمل، رغم كثافة مشاهد الأكشن.



ويتميز “المشروع X” بتقنيات عرض سينمائي غير مسبوقة في الوطن العربي، حيث يُعرض بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة تُضاهي كبرى الإنتاجات العالمية.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

“المشروع X” ليس مجرد فيلم، بل تجربة سينمائية متكاملة تنقل الجمهور إلى عوالم من الإثارة والتراث في آنٍ واحد.