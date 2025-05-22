نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير بطولة كريم محمود عبد العزيز على ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة ON عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام، عن موعد عرض مسلسل مملكة الحرير بطولة كريم محمود عبدالعزيز علي شاشتها.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير

وشاركت صفحة قناة ON بوستر مسلسل كريم محمود عبد العزيز، وعلقت: مملكة الحرير.. قريبًا على شاشة ON.

أبطال مسلسل مملكة الحرير

يضم مسلسل مملكة الحرير بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، سلوى عثمان، وسارة بركة، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

يُعد مسلسل مملكة الحرير واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المرتقبة، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال الفانتازية ذات الطابع العائلي، ويستعرض صراعًا محتدمًا بين الأشقاء ضمن حبكة مشوقة ومليئة بالأحداث الإنسانية والتقلبات النفسية التي ستجذب انتباه الجمهور، خصوصًا أن المسلسل يقدَّم برؤية مختلفة تمزج بين الدراما والخيال بأسلوب مبتكر.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز هو فيلم الهنا اللي أنا فيه، والذي شارك في بطولته مع نخبة من النجوم منهم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، محمد أوتاكا، وياسر الطوبجي، بالإضافة إلى ظهور خاص لـ معتز التوني، وكان الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

وأيضا يظهر كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف خلال فيلم "المشروع x"، والفيلم قصة بيتر ميمى وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ماجد الكدوانى.