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أحمد جودة - القاهرة -

حضرت النجمة ياسمين صبري فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية، حيث شاركت في العرض الخاص لفيلم “The History of Sound”، وخطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء لصالة العرض، وسط تغطية إعلامية واسعة.

وفي سياق آخر، شهد المهرجان لحظة فارقة للسينما المصرية بعرض الفيلم المصري “عائشة لا تستطيع الطيران” ضمن مسابقة “نظرة ما”، حيث حظي العمل باهتمام كبير من صنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، وتجمّع الحضور في طوابير طويلة أمام بوابة العرض في انتظار هذه التجربة السينمائية اللافتة.

ياسمين صبري تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في عرض “The History of Sound” بمهرجان كان

الفنانة ياسمين صبري

وقبيل بدء العرض، ألقى مخرج الفيلم مراد مصطفى كلمة مؤثرة عبّر فيها عن فخره بالانتماء إلى صناعة السينما في مصر، قائلًا:

“أنا لم أدرس السينما أكاديميًا، بل تعلمت من العمل كمساعد مخرج، وكل ما اكتسبته كان من داخل الصناعة نفسها، ولهذا أنا مدين لها طوال حياتي".



وأضاف مصطفى:“أنا فخور جدًا بهذا الفيلم وبكل فرد في فريق العمل، وسعيد بوجود فيلم مصري في الاختيارات الرسمية لمهرجان بحجم كان".



“عائشة لا تستطيع الطيران” يتناول قصة عائشة، مهاجرة أفريقية شابة تعيش في القاهرة وتعمل في مجال الرعاية الصحية، حيث يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجهها ضمن رحلتها القاسية كمهاجرة. الفيلم من بطولة بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، ومن إنتاج سوسن يوسف.



والجدير بالذكر أن مراد مصطفى سبق وشارك في مهرجان كان بفيلمه “عيسى” العام الماضي ضمن مسابقة أسبوع النقاد، وحقق بعده أكثر من 30 جائزة في أكثر من 90 مهرجانًا دوليًا، ما يعكس مسيرته المتصاعدة كمخرج من قلب السينما المصرية إلى العالمية.