نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يكشف عن لقائه الوحيد بأحمد زكي: “مش مصدق إنه طلب مني كده” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استرجع الفنان كريم محمود عبد العزيز تفاصيل لقائه الأول والوحيد مع النجم الراحل أحمد زكي، وذلك خلال ظهوره في برنامج “فضفضت أوي” مع المخرج معتز التوني عبر منصة Watch It، مؤكدًا أن هذه اللحظة ستظل محفورة في ذاكرته.



قال كريم إنه كان وقت عرض فيلم “السادات” في مدينة الإسكندرية، وعلم أن أحمد زكي يقيم في نفس الفندق الذي ينزل فيه مع والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، فطلب منه أن يراه، ليرد عليه الأب بهدوء دون تعليق.



وأضاف كريم: “أول ما شوفته في الفندق قلت لأبويا: أهو أهو، وأنا منبهر.. مش مصدق نفسي، ده أحمد زكي!”، موضحًا أن والده ناداه قائلًا: “تعالى يا سيدي!”، ليبدأ اللقاء الذي وصفه بأنه بسيط ومليء بالمفاجآت.



وتابع كريم حديثه قائلًا: “اكتشفت شخصية أحمد زكي الحقيقية، غير اللي الناس بتشوفه في أدواره.. كان إنسان بسيط جدًا، وفوجئت إنه طلب مني حاجة بنفسه، قال لي: والنبي يا كريم هات لي حاجة من العربية!”.

واختتم كريم حديثه بأن تلك كانت المرة الأولى والأخيرة التي يجلس فيها مع أحمد زكي، لكنها لحظة لا تُنسى في حياته، مؤكدًا: “مكنتش مصدق نفسي وأنا قاعد معاه”.

أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز

يعد من أحدث أعمال كريم، مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو فيلم الهنا اللي أنا فيه، بطولة دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، والطفلة دالا حربي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم معتز التوني وأوتاكا وياسر الطوبجي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.