نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبينك.. مي عمر تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها من الرياض، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت "مي" وهي ترتدي بنطلون باللون الأسود، وبلوزة باللون البينك، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال مي عمر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "إش إش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا بتفاعل الجمهور معه.

أحداث ​مسلسل إش إش

تدور أحداث ​مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمالها السينمائية

وعلى الصعيد الفني، تترقب مي عمر عرض أحدث أفلامها “الغربان”، الذي تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1941، متناولًا معركة العلمين الشهيرة وقائدها الألماني رومل، ضمن حبكة تاريخية مشوقة. تشارك مي البطولة إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي.