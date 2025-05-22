نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر لـ مصطفى عماد: " فخورة بيك على ادائك المؤثر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت الفنانة مي عمر عن امتنانها الكبير لدور السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في دعمها المتواصل للفن والفنانين، مشيدة بمبادرة “أسرتي.. قوتى” التي كرّمت من خلالها الفنان الشاب مصطفى عماد، بعد تجسيده المؤثر لشخصية مصاب باضطراب طيف التوحد في مسلسل “سيد الناس”.

وقالت مي عبر حسابها الرسمي:

“فخورة بيك يا مصطفى على أدائك المؤثر في سيد الناس… قدرت تلمس قلوبنا وتوصل رسالة إنسانية بكل صدق وإحساس. ألف مبروك على التكريم المستحق ضمن مبادرة أسرتي قوتي، وكل الشكر والتقدير للسيدة الأولى انتصار السيسي على دعمها الدائم للفن والفنانين، واحتضانها للمواهب الحقيقية، دعمها من خلال المبادرة بيدي أمل حقيقي، وبيفتح أبواب لكل فنان عنده حلم ورسالة".

آخر أعمال مي عمر:

يُذكر أن مسلسل “سيد الناس”، الذي أخرجه محمد سامي، شهد الظهور الأول لمصطفى عماد على الشاشة، وحقق من خلاله إشادة نقدية واسعة بفضل أدائه المؤثر والواقعي.

وكانت آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل “إش إش”، الذي عُرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور في جوائز “كأس إنيرجي للدراما”، وشاركها بطولة المسلسل كل من ماجد المصري، هالة صدقي، ادوارد، انتصار، دينا، عصام السقا، شيماء سيف، وعدد اخر من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.