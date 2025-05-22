مايان السيد تعبر عن سعادتها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة مايان السيد عن سعادتها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “مايان” على الصور قائلة:"كان ليا الشرف بتواجدي في احتفالية مبادرة اسرتي قوتي اللي بتدعم اصحاب الهمم وبتوجه كل التقدير و‏‎الامتنان لاسرهم علي دورهم الاستثنائي في تشجيع ورعاية اطفالهم بكل حب وقوة ".

وتابعت قائلة:"‏‎وسعادتي كانت كبيرة بتكريمي من السيدة الفاضلة إنتصار السيسي، زوجة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دوري في تجسيد شخصية (خديجة) في مسلسل (إلا أنا). المسلسل ده اتعرض في 2021، لكنه لسه جوا قلبي بكل تفاصيله، وعمري ما هنسى أثره عليا ولا على الناس اللي اتأثروا بيه".

أحدث ظهور لـ مايان السيد

ومن ناحية اخري، تنتظر مايان السيد عرض فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، والذي انطلق تصويره مؤخرا وتشارك فيه إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم منة شلبي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف وحسن مالك وكريم قاسم وأسماء جلال وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج هادى الباجوري.

وايضا تنتظر عرض فيلم ولنا فى الحب خيال الذي تشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد السعدني وفريدة رجب وسيف حميدة وعدد آخر من الفنانين وهو من اخراج سارة رزيق.

آخر أعمال مايان السيد

وكان آخر أعمال مايان السيد هو فيلم فى بضع ساعات يوم ما، وتشارك فيه إلى جانب عائشة بن أحمد وأحمد السعدني ومى عمر وخالد أنور وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وايضا فيلم نجوم الساحل، الذي تشارك من خلاله بجانب مجموعة من الشباب من بينهم احمد داش وأحمد عبد الحميد وعلى صبحي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج رؤوف السيد.

وايضا شاركت في مسلسل "امبراطورية ميم" الذي عرض في رمضان 2024، وشاركها كل من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.