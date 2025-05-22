افتتاح مهرجان الدوحة المسرحي في دورته الـ37



القاهرة - محمد ابراهيم - في مسرح يوفنيو بالدوحة بدأ مهرجان الدوحة المسرحي دورة جديدة ورقمها ( ٣٧ باعتباره أول مهرجان مسرحي احتفى بالمسرح رسميا في منطقة الخليج، وفي الكلمة الافتتاحية للمهرجان قال السيد عبدالرحيم الصديقي مدير مركز شؤون المسرح ورئيس مهرجان الدوحة المسرحي:" أتساءل أحيانا عن ذلك السر الذي يجعل الناس في جميع أنحاء الأرض يستمرون في الذهاب إلى المسرح، مع كل التحولات التي طرأت على الذائقة العامة، ومع طغيان الهشتاقات واللايكات والترندات في المنصات الرقمية.. أهو سحر التواجد في القاعة نفسها مع أشخاص جاؤوا مدفوعين بالهدف ذاته؟ ".

ثم تساءل: "أهو شعور الانتماء إلى المجموعة؟ أم هو الإحساس بنبض الوجود الحي للممثل على الخشبة، وإدراك أن ما يجري معه إنما يجري هنا – الآن، وليس تسجيلا وبثًا مباشرًا كالذي عودتنا عليه هواتفنا الذكية ؟.. أو ربما يكون السر في كون المسرح هو ذلك الفن الشامل الذي يجمع بين الفنون في آن معا.. بعد الكلمة الافتتاحية تم عرض مسرحية “كون سيء السمعة” من تأليف وإخراج حمد الرميحي ومخرج مساعد ومخرج اللقطات السينمائية إياس مقداد، تمثيل: حنان صادق، سالم الجحوشي، محمد أنور، فاطمة الشروقي، فاطمة يوسف، عبدالله حسن، بمشاركة فردوس وفلة ومالك بن رحومة، وفيصل الدوسري وآخرين.



تفاصيل أحداث المسرحية



تدور أحداث المسرحية في إطار تراجيدي داخل مملكة كان أهلها يعيشون في فرح واستقرار، حتى قام ملكها بجلب إحدى العرافات التي ستكشف له عما سيحدث في المستقبل. ويتضمن العمل إسقاطات من الواقع المدجج بالدمار والخراب، كما يعبر عن عالم وحشي يعلو فيه صوت الحروب ويتراجع صوت الحكمة والعقل.. والعمل استشراف للمستقبل أو رغبة من الكاتب لإمعان النظر في هذا الواقع المرير الذي تغتال فيه الحقيقة، ويصرخ الرضيع في رحم أمه رافضا للخروج إلى الحياة.

بعد ذلك اعقبه ندوة تطبيقية شارك في الحديث فيها الفنان رشيد ملحس والناقدة الدكتورة سعداء الدعّاس ن وقدما رؤية نقدية للعمل بمشاركة عدد من النقّاد المتخصصين.

شهد اليوم الافتتاحي حضور عدد كبير من نجوم الفن من الخليج والعالم العربي، إلى جانب تغطيات واسعة لوسائل الاعلام المحلية والعربية وصدور النشرة الورقية التي تضمنت اطلالة عامة على المهرجان بنسخته الحديثة.