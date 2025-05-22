هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “نانسي” برفقة ابنتها،وعلقت على الصورة قائلة: "عيدي وعيدك ياعيدي عيدين بعيد".

آخر أعمال نانسي عجرم

وكان آخر أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم هي اغنيه “طول عمري نجمة”، وتعتبر التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم، وايضا طرحت الفنانة اغنيه بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كما طرحت أغنية “تيجي ننبسط”، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، احتفالا بموسم الصيف، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور، وايضا أطلقت كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك الاغنيه التي تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية ما تيجي ننبسط

وتقول كلمات أغنية ما تيجي ننبسط

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ظهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا

والناس عادي لو هيست، هيست عادي لو هيست آه

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ظهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا

(والناس عادي لو هيست، هيست عادي لو هيست (هيست

هات إيدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لف،لف

وتاخذ لك حضن دافي حتلاقي قلقنا خف، خف

خوفك من الدنيا سيبه

سيبه، سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه

سيبه، سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه

آه نركنه على أي رف، رف

حبيبي ما تفكنا من الشكليات فُكنا

هيقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا

ما حدشِ ليِه حاجة عندنا، عندنا ليِه حاجة عندنا