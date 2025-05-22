نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. حنان مطاوع تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات: "إنستغرام ".

وظهرت “مطاوع” وهي ترتدي بلوزة أنيقة باللون الاوف وايت، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتدت على تسريحة شعر مناسبة لإطلالتها، مما أثار إعجاب الكثيرين من المتابعين.

وعلقت “مطاوع” على الصور قائلة: "من يعشق الجمال تمتلأ روحه حنانا على البشر".

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات حنان مطاوع، مسلسل "صفحا بيضا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وتفاعل مع الجمهور ومع حلقاته التي كانت في منتهى الإبداع والتميز.

قصة مسلسل "صفحة بيضا"

وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.



أبطال مسلسل “صفحة بيضا”





وجاء مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.