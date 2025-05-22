سحب فيلم "فار بـ 7 ترواح" من دور العرض السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فيلم "فار بـ 7 ترواح" تراجعًا ملحوظًا في إيراداته داخل السينمات المصرية، حيث جاء في ذيل قائمة الأفلام من حيث الإيرادات، بعد منافسته مع مجموعة قوية من الأفلام.

وتم سحب فيلم "فار بـ 7 ترواح" ورفعه اليوم من دور العرض السينمائية، بعد استمرار تحقيقه إيرادات هزيلة يوميًا وتذيله قائمة الإيرادات اليومية، خصوصًا بعدما حقق 5،577 جنيهًا فقط في شباك التذاكر، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم “فار بـ 7 ترواح”

الفيلم يقدم تجربة بطولة جماعية ويضم نخبة كبيرة من الفنانين، يتجاوز عددهم 22 نجمًا، أبرزهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، المطرب مصطفى عنبة، ودنيا جمعة.