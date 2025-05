استمرار عرض أثر الأشباح وسودان يا غالي للأسبوع الثاني بسينما زاوية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر عرض فيلمي أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت وسودان يا غالي للمخرجة هند المدب بسينما زاوية بالقاهرة لأسبوع آخر، حيث تم مد عروضهما للأسبوع الثاني على التوالي تلبيةً لتزاحم الجمهور على مشاهدتهما.

بدأت عروض الأسبوع الثاني للفيلمين من أمس الأربعاء 21 مايو يمتد أثر الأشباح إلى الثلاثاء 27 مايو الجاري، بينما يستأنف سودان يا غالي عروضه من الجمعة 23 مايو وحتى الإثنين 26 مايو.

أثر الأشباح فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، تدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام غراند هويت).

سودان يا غالي سيناريو وإخراج هند المدب ويقدم صورة جماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وهتافاته. يتتبع الفيلم الوثائقي خمسة ناشطين سياسيين سودانيين شباب وهم يكافحون للإطاحة بالنظام العسكري في البلاد في السنوات المضطربة التي سبقت الحرب الأهلية السودانية ونفيهم اللاحق.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو إنتاج فرنسي تونسي مشترك، من إنتاج آبل نحمياس من إيكو فيلمز، وتاو غيغا من ماي واي، وميشيل زانا وأليس أورميير من بلو ترين فيلمز. قامت بمونتاج الفيلم غلاديس جوجو، المعروفة بعملها في مشاريع مشهورة مثل The Man in The Iron Mask وAlexander وBye Bye Tiberias.