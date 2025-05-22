نانسي عجرم تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم قائمة تريند محرك البحث البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك أعلنت عن العودة من جديد للساحة الغنائية المصرية من خلال تعاونها الجديد مع المنتج محمد حامد.



تفاصيل الأغاني



ومن المقرر أن تعود نانسي عجرم، بأغنيتين جديدين باللهجة المصرية، وذلك بعد نجاح تعاونتها السابقة مع المنتج محمد حامد شركة كاسيت ميديا، والأغنيتين من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار.



أعمال نانسي عجرم والمنتج محمد حامد

وسبق وحققت النجمة نانسي عجرم نجاحًا كبيرًا بتعاونها مع المنتج محمد حامد، في أغنيتي قلبي يا محتاس ومقسوم من فيلم مقسوم بطولة النجمة ليلى علوي، وأغنية آخر إصدار من فيلم شوجر دادي، بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد.



ومن ناحية أخرى، شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرًا في إحياء احتفالية غنائية ضخمة بالمتحف المصري الكبير، بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.