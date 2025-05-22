نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبدالعزيز يكشف كواليس لقائه بـ أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان كريم محمود عبدالعزيز ضيفًا على برنامج "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، والمذاع عبر منصة "واتش ات" الرقمية، وكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

تصريحات كريم محمود عبدالعزيز

وتحدث كريم محمود عبدالعزيز عن أول لقاء جمعه بالفنان الراحل أحمد زكي في حضور والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قائلًا:" اليوم ده محفور أوي بنسبالي، كان قاعد مع والدي واحنا قاعدين، قالي تعالى يا كريم، ممكن والنبي تاخد مفتاح العربية عايزك تجبلي حاجة".



وأضاف:" "احنا للدرجة دي بقينا أصحاب".

وتابع: "سألته أنت بتمثل إزاي وبتشوف إيه وأنت بتمثل، ويومها نمت وحلمت إني بصور معاه في لوكيشن، وبعدها مقعدتش تاني معاه".



آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز





وكان آخر أعمال كريم في السينما فيلم الهنا اللي أنا فيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على السوشيال ميديا حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس.