نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية مها الصغير قائمة تريند محرك البحث البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن الفنان أحمد السقا نبأ انفصالهما بشكل رسمي، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور أحمد السقا

وكتب "السقا": "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم، منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها".

مضيفًا: "أعتقد إن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام، التي قد توضح هذه الرغبة قريبًا، أمنياتي لها بالسعادة والنجاح، في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

آخر أعمال احمد السقا



وكان آخر أعمال الفنان أحمد السقا هو مسلسل العتاولة الجزء الثاني الذي عرض في رمضان الماضي بطولة طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.