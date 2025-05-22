نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد غزي لـ "دوت الخليج الفني": مشاهد الإيطالي في المشروع x كانت الأصعب..والتعاون مع كريم عبد العزيز محفور بقلبي(حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت عدسة دوت الخليج الفني بـ أحمد غزي في العرض الخاص لفيلم المشروع x بدار الأوبرا المصرية.



وتحدث غزي عن مشاركته في الفيلم والتحديات التي واجهته قائلًا:"اصعب حاجة واجهتني اللغة الإيطالي، لأني متكلمتش ايطالي في حياتي قبل كده، ففكرة إني هتكلم لغة جديدة ومحتاج اتقنها علشان الناس تصدقها ده شئ صعب جدًا".

التعاون مع كريم عبد العزيز



وعن التعاون مع كريم عبد العزيز أضاف:"مهما اتكلمت عن التعاون ده مش هقدر أوصف امتناني وانبساطي وفرحي وهيفضل محفور في قلبي ".



أما عن المشهد الصعب الذي واجهه قال:"في مشهد في نص المهمة كان فيه حوار كبير بالإيطالي ف إنك تتكلم الايطالي بسلاسة مش سهل خالص".

خطوة تكرار البطولة المطلقة



وعن فكرة البطولة المطلقة أضاف: "الدور هيفضل أهم حاجة، وفكرة البطولة المطلقة كلها خطوات ربنا إن شاء الله خير ".

قصة فيلم "المشروع X"



ويخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.



كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.

أبطال فيلم "المشروع X"



يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد وماجد الكدواني، الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل الإنتاج

يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي