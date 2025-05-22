محمد رمضان يعلق على انتشار صور ابنه والحكم القضائي بوضعه في دار رعاية علق النجم محمد رمضان على انتشار الحكم القضائي بوضع ابنه في دار رعاية ونشر صور له في الإعلام بنشر صورة من قوا إقرأ المزيد

علق النجم محمد رمضان على انتشار الحكم القضائي بوضع ابنه في دار رعاية ونشر صور له في الإعلام، بنشر صورة من قوانين حماية الطفل.

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook: "القانون ده من ٢٠١٨ ياسادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة، حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية، ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان (يبقى حلال)، وبالأمر أصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية، انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية مع ان القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا".

وتابع محمد رمضان: "من حقي كأب اعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره، ورغم كل شيء، لا أشك أبداً في نزاهة القضاء المصري، ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته انه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي، وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت اسود زي ابوك، وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام، إنما احنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية، ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي، وواضح ان ده كلام اهل طفل منهم لان مستحيل طفل يفكر كدة وده في حد ذاته بيزرع الحقد و الغل الطبقي بين الأطفال".

واستكمل محمد رمضان: ورحت لابني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الامن ومدرب السباحة إنكم اخوات وجيران، وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة، عموماً دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت تجاهي لأكثر من ١١ سنة، وبكتب النهاردة بس علشان ماتخيلتش انهم يدخلوا طفل عنده ١١ سنة في معركتهم مع أبوه، ماتوقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي، وللعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل وشايفه بوضوح الشمس.

واختتم محمد رمضان كاتبا: لكن مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد او بالجهل هنفضل أنا و أولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها .. ولا عاش ولا كان اللي يكرهني فمصر .. نحيا كمصريين أولاً بحبنا لبعض بدون غيرة أو حقد أو استكتار علشان تحيا مصر.

من ناحية أخرى، قال المحامي أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، إن أسرة الطفل المشتكية في حق نجله تسعى لابتزاز ومساومة محمد رمضان للحصول على تعويض لأنه نجم.

وأضاف في تصريحات لـ ET بالعربي: "مفيش خناقة، أطفال في نادي بيلعبوا مع بضع، والأطفال تنمروا على ابن محمد رمضان وقالوا له إنت إسود زي أبوك، فحصل خلاف بين الأطفال وتدافع، موضوع عادي جدا بيحصل في النادي". وتابع: "علشان والد الطفل نجم الموضوع اتصعد، والطرف الثاني اشتكى وراح نيابة ومحكمة، ومؤخرا في الجلسة كانوا جايين يطلبوا تعويض، واضح إن الهدف الأساسي يطلبوا تعويض طمعا في محمد رمضان مش أكثر، والأهداف من وراء هذا الكلام ابتزاز ومساومة محمد رمضان، وده ظهر في الجلسة إمبارح".