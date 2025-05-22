الإفراج عن المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف قضت جهات التحقيق المختصة بالإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضاء نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرق إقرأ المزيد

قضت جهات التحقيق المختصة، بالإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضاء نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

وكانت محكمة النقض قررت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكما في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

بداية القضية كانت بلاغا من زوجة خالد يوسف شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، اتهمته فيها بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت تحتفظ بها في شقتها بأحد الفنادق، واتهمته زوجة خالد يوسف باستغلال ثقتها فيه وسرقة المجوهرات بالاستعانة بمعاونه عنتر.

عمر زهران نفى قيامه بارتكاب السرقة، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي دفع بأن القضية كيدية، وسلم المحكمة صورا من إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت المدعية أودعتها لدى عمر زهران قبل 5 سنوات، واعتبرها الدفاع دليلا على الاتهام الكيدي.