نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال جماهيري على عروض نادي سينما المرأة بسينما الهناجر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نظّم المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، فعاليات نادي سينما المرأة، بإشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وذلك بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية.





عرض أفلام قصيرة وتسجيلية

تضمن البرنامج عرض خمسة أفلام قصيرة وتسجيلية، هي: "حودايت إيكنجي" و"قلوب صغيرة" للمخرجة مروة الشرقاوي، "سحر الدروب" للمخرجة مروة السوري، "هذيان" للمخرج يوسف حامد، و"حظ سعيد" للمخرج كريم كركور.



وجاءت موضوعات الأفلام متنوعة بين الإنساني والاجتماعي والتوثيقي؛ حيث تناول فيلم "حودايت إيكنجي" قصص امرأتين بدويتين في منطقة كينج مريوط تعيشان في ظل سلطة الأعراف والتقاليد، بينما جاء فيلم "قلوب صغيرة" في قالب تأملي شعري حول تساؤلات طفل مصري عن الحرب في غزة وتأثيرها على وعي الأطفال.





فيلم "سحر الدروب"

أما فيلم "سحر الدروب" فاستعرض ملامح التراث العربي المشترك من خلال توثيق معالم القاهرة القديمة، بمشاركة شباب من سوريا وفلسطين وليبيا، في حين تناول فيلم "حظ سعيد" صراع أب بين العودة إلى الجريمة أو التضحية في سبيل إنقاذ ابنته، وهو عمل مستوحى من قصة حقيقية وشارك في مهرجانات دولية من بينها "L.A Shorts" بالولايات المتحدة و"بانجو" في الهند.



واختُتمت الفعالية بندوة لمناقشة الأفلام، أدارتها الناقدة شاهندة محمد علي، وسط حضور جماهيري كبير من محبي السينما وصنّاعها.