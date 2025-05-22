كريم محمود عبد العزيز: وحيد حامد أنقذني من الاكتئاب بعد "هوجان"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن موقف مؤثر جمعه مع السيناريست الراحل وحيد حامد، كان له دور كبير في خروجه من حالة اكتئاب مرّ بها في وقت سابق.

وخلال ظهوره في بودكاست "فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني، تحدث كريم قائلًا: "مسلسل هوجان حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، لكنني رغم ذلك دخلت في حالة من الاكتئاب ولم أشعر بالفرحة أو الإنجاز. وفي يوم صحيت على مكالمة من رقم غريب، وعرفت إنه الأستاذ وحيد حامد".

وأضاف: "في البداية اعتقدت أنه اتلخبط وكان يقصد يكلم كريم عبد العزيز، لكنه فاجأني وقال إنه عايز يقدمني في فيلم. وقتها فوقت من حالتي النفسية وحسيت بنجاح المسلسل، كان سبب في خروجي من الضلمة، لكن للأسف المشروع لم يُنفذ بسبب تدهور حالته الصحية".

وتحدث كريم أيضًا عن ذكرياته العائلية قائلًا: "والدي ووالدتي عمرهم ما ضربوني وأنا صغير، وده خلاني أطلع شخص سوي. وأتذكر أنه تم استدعاء وليّ أمري مرة واحدة بس في حياتي، لما زوّغت من المدرسة وأنا في الثانوية العامة".

أعماله الفنية:

ينتظر كريم محمود عبد العزيز حاليًا عرض مسلسله الجديد مملكة الحرير من تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، وليد فواز، سلوى عثمان، وسارة بركة.