نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زواجهما.. مسلم يوجه رسالة حب لزوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك المطرب مسلم جمهوره عبر حسابه على إنستجرام بصور من حفل زفافه على زوجته يارا تامر، وعلّق عليها بكلمات رومانسية قال فيها: "هي كل حياتي.. أنتي قمر في عيني".

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى قبل يومين، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما في أجواء مميزة.

وعلى الصعيد الفني، طرح الفنان مسلم مؤخرًا أغنيته الجديدة "واحشاك"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد. تتناول الأغنية حوارًا تخيليًا بين القلب والعقل، يعكس صراعًا داخليًا بسبب ألم الفراق، حيث يعجز القلب عن النسيان بينما يحاول العقل توجيهه لتقبّل الواقع والمضي قدمًا.

وقد حققت الأغنية نجاحًا ملحوظًا منذ اللحظة الأولى لطرحها، إذ تصدرت التريند الثامن على موقع "يوتيوب" وبلغ عدد مشاهداتها نحو مليون مشاهدة.

يُذكر أن "واحشاك" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع عمرو الخضري، ومن إنتاج شركة "ديجيتال ساوند".

