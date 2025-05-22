بإطلاله لافته.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة درة قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعه من الصور في أحدث ظهور لها.

درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وظهرت درة بفستان أنيق طويل باللون الاصفر، اعتمدت في مكياجها على الألوان الهادئة الترابيه، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها.

أحدث اعمال درة

وانتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، وميرهان حسين، وماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وطارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

كما تشارك في فيلم «الست لما» يضم نخبة من أبرز نجوم الشاشة، على رأسهم يسرا، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، ومي حسن، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا. ويأتي الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

اخر اعمال درة

وكان اخر اعمال درة هو فيلم "وين صرنا" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وايضا شاركت في فيلمٍ كوميدي تونسي يحمل اسم "صاحبك راجل"، بطولة كلا من: ياسين بن قمرة، وسفيان الدّاهش، وكوثر الباردي، ويونس الفارحي، ولبنى السديري، وصلاح مصدق، وفارس عبد الدايم وإخراج قيس شقير، المسلسل الإذاعي "كدبة بيضا"، الذي تم عرضه عبر إذاعة "نجوم إف إم" في إطار كوميدي رومانسي.