تعرف على شخصية ماجد المصري في فيلم "الست لما" بطولة يسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان ماجد المصري في فيلم "الست لما" بطولة يسرا، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب.

شخصية ماجد المصري في فيلم "الست لما" بطولة يسرا

ومن المقرر ان يبدا ماجد المصري تصوير فى فيلم "الست لما" بعد عيد الأضحى المقبل، ويجسد خلال الأحداث شخصية زوج يسرا ويواجهان العديد من المواقف خلال حياتهما.

تفاصيل فيلم "الست لما" بطولة يسرا

ويضم فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت حول أكثر من قضية تخص المرأة.

أحدث أعمال ماجد المصري

ومن ناحية اخري، يعمل ماجد المصري حاليًا على تصوير فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" حيث يشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه فى اطار رومانسى اجتماعى.

وايضا انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "الغربان" مع عمرو سعد، يشارك في بطولة الفيلم مى عمر، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، صفاء الطوخى، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون وفارس رحومة، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

اخر اعمال ماجد المصري

وكان اخر اعمال ماجد المصري هو مسلسل "إش إش"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ويشاركه البطولة مي عمر، إدوارد، شيماء سيف، طارق النهري، ندى موسى، محمد الشرنوبي وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.