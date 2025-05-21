باقي 21 يوم.. تعرف على شخصيات فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد عز خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

شخصيات فيلم فرقة الموت

ويجسد أحمد عز في فيلم فرقة الموت شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين، تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، كما تشارك أمينة خليل ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم وتظهر بشخصية زوجة أحمد عز.

موعد انتهاء تصوير مشاهد فيلم فرقة الموت

ومن المقرر ان ينتهي احمد عز من تصوير مشاهد فيلم فرقة الموت بعد 21 يومًا، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر.

أبطال فيلم فرقة الموت

ويضم فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema وهشام عبد الخالق.

أحدث أعمال أحمد عز

ومن ناحية اخري، يستعد أحمد عز لعرض فيلمه The Seven Dogs في موسم الصيف 2025، والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، والعمل من قصة تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح، والفيلم يضم العديد من النجوم العالميين والعرب ومنهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهنا الزاهد والسعودي ناصر القصبي وسيد رجب وتارا عماد، ومن إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، اللذين كانت آخر أعمالهما فيلم Bad Boys 3.

آخر أفلام أحمد عز

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم ولاد رزق 3، وشارك بجانب عز في بطولته، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.