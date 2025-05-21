وائل جسار: إعلاني الغنائي الجديد آخر لحن لمحمد رحيم قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد النجم اللبناني وائل جسار على سعادته بسبب طرح إعلانه الغنائي الجديد الخاص بشركه " امورادا" العقاريه، الذي يعد آخر ألحان الملحن محمد رحيم رحمه الله، وعن العمل الغنائي يقول جسار: "أغنية الدعايه الخاصة بشركه (امورادا) للعقارات، تعد آخر ألحان محمد رحيم قبل وفاته، واعتز بتقديم آخر ألحانه رحمه الله، ولكن ما عسانا نقول، فجميعنا على هذا الطريق، إنا لله وإنا إليه راجعون".



يضيف: " لم اتعاون مع رحيم رحمه الله في أي عمل غنائي مسبق، وتلك المرة الأولى التي أقدم خلالها أغنيه من الحانه، وكنت اتمنى دائما التعاون معه منذ وقت طويل، ولكن لم تسمح الفرصه".

وتعليقًا على الأغنيه التركيه التركيه Cok Güsel التي اقتبست لحن أغنيه" غريبة الناس" وانتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل قال جسار:" ليست فقط تلك الأغنيه، فهناك أيضا مطربة تركيه قد اقتبست أغنيه (غريبة الناس) بنسبه ٩٩ بالمائه من خلال لحن تركي، وتوزيع تركي، وطبعا هذا يسعدني للغاية، ويفرحني كثيرًا أن الأغاني الخاصة بي لم تقطع فقط الدول العربية بل امتدت ايضا لتقطع العالم الغربي، فهذا شئ جميل بالنسبة لأرشيفي، ومسيرتي الفنية".

من الجدير بالذكر أن النجم اللبناني وائل جسار يستعد لإحياء حفل غنائي يوم ٢٠ يونيو المقبل بدولة المغرب، والمشاركة بمهرجان موازين المغربي.