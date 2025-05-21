9 أغسطس.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في أسطنبول

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية خلال شهر أغسطس المقبل، يلتقي فيها بجمهوره في أجواء موسيقية استثنائية.

ويبدأ كاظم الساهر جولته من لبنان، حيث يحيي حفلين متتاليين يومي 1 و2 أغسطس، ثم يتجه إلى إسطنبول ليُطرب جمهوره هناك في حفل ضخم يوم 9 أغسطس، مقدمًا مجموعة من أبرز أعماله القديمة والجديدة التي ما دام تفاعل معها عشاقه عبر الأجيال.

ألبوم “مع الحب”.. عودة بعد 8 سنوات

عودة الساهر إلى الألبومات الغنائية جاءت قوية ومدروسة، حيث طرح مؤخرًا ألبومه الجديد “مع الحب”، الذي يضم 13 أغنية، جميعها من ألحانه وأدائه. من بين الأغاني: “يا وفية”، “بيانو”، “تاريخ ميلادي”، “لا تظلميه”، “مررت بصدري”، “لا تسألي”، “لا ترحلوا” وغيرها، ليعود بعد غياب دام ثماني سنوات منذ آخر ألبوماته “كتاب الحب” عام 2016.

“Hold Your Fire”.. صوت للإنسانية

ولم يكتفِ الساهر بالحضور الفني فقط، بل قدّم مؤخرًا أغنية إنسانية بعنوان “Hold Your Fire” دعمًا للقضية الفلسطينية ولشعب غزة، مؤكدًا أن الفن يمكن أن يكون رسالة سامية وسلاحًا للسلام.



الأغنية من ألحانه، وكلمات الشاعر توم لو، واستوحت فكرتها من رؤيته الخاصة، بينما تولى التوزيع الموسيقي ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، تحت إدارة بريندا فونجوفا.

كاظم الساهر، كما عرفه جمهوره، لا يكتفي بالغناء للحب، بل يجعل من صوته صدى للقضايا النبيلة، ومن فنه رسالة تتجاوز حدود الترفيه، لتصبح مواقف تُحترم وتُخلد.