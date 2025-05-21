القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل مغني المهرجانات كزبرة بعيد ميلاده وسط أجواء مليئة بالفرح والمرح، في تجمع مفاجئ نظّمه له عدد من أصدقائه المقربين، من بينهم الفنان أحمد داش، والمطرب أحمد غزي، وعبد الرحمن محمد، ويوسف رأفت، وعدد من الأصدقاء.

ونشر كزبرة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة من الاحتفال، وعلق عليها قائلًا:“بجد أنا مش عارف أقولكم إيه على اليوم ده، وأنا كنت ناسي إن عيد ميلادي النهاردة".



وتابع: "وجودكم جنبي فرحني، وبجد أحلى مفاجأة أخواتي، ويارب دايمًا متجمعين في الفرح".

وأضاف مازحًا: “وكل واحد جاب هدية، كله متقيد في الكراسة الصفراء وهتترد في معادها".

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده وسط أجواء مفاجئة بحضور أحمد غزي وأحمد داش وعبدالرحمن محمد



وقد لاقت الصور والتعليق تفاعلًا واسعًا من جمهور كزبرة، الذي حرص على تهنئته وتمني مزيد من النجاحات له في مشواره الفني.

آخر أعمال كزبرة

وكان اخر اعمال كزبرة هو مشاركته في رمضان 2025 بمسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي حيث ظهر كضيف شرف حيث جسّد شخصية صديق شمس الغاوي، الذي يتعرض للقتل على يد أشخاص من ذوي النفوذ، مما يدفع البطل "أحمد مكي" إلى رحلة انتقام، وايضا مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، والذى عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضى، والعمل كان مكون من 15 حلقة، من بطولة مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، ومحمود البزاوي، تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.