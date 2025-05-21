محمود سعد: “الهروب مش من طبعي.. إلا لو التمن كان التنازل عن قيمي”

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الإعلامي محمود سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” رسالة صادقة عبّر فيها عن مواقفه الشخصية من مواجهة التحديات، مؤكدًا تمسكه بمبادئه ورفضه للتنازلات، حتى وإن كان المقابل مغريًا.



وقال محمود سعد في منشوره:“مش من عادتي إني أهرب من الأشياء سواء في الماضي أو الحاضر، نواجهها ونشوفها، حتى لو غلطت في معالجة الحكاية أحاول أصلح".



وتابع: "الهروب مش من طبعي إلا في حالة واحدة لما يكون عندي عروض كويسة لكن فيها تنازلات".



وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين أشادوا بموقفه الثابت وتمسكه بالقيم، مؤكدين أن هذه الروح هي ما جعلت منه شخصية مؤثرة ومحترمة في الوسط الإعلامي.

في سياق آخر، شارك محمود سعد في انتخابات نقابة الصحفيين، حيث حرص على الإدلاء بصوته منذ الساعات الأولى من بدء التصويت لاختيار النقيب الجديد.

ومن جهة أخرى، أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عن عودة الإعلامي الكبير إلى شاشتها ببرنامجه المميز "باب الخلق"، الذي يُعرض كل خميس وجمعة، بدءًا من 22 مايو المقبل.