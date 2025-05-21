بإطلالة جذابه.. نادية الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها من خلال صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نادية الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

وظهرت الجندي في الصور بفستان أسود أنيق، نسقته مع شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، واعتمدت مكياجًا بسيطًا أضفى على إطلالتها لمسة من الجمال والرقي.

مشوار نادية الجندي الفني

بدأت نادية الجندي مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 64 عامًا، شاركت في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها (نجمة الجماهير)، ومن أهم أفلامها في تلك الفترة (وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب).

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر عمل فني للفنانة نادية الجندي من خلال مسلسل سكر زيادة، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، مأخوذ من فورمات أمريكية.

أبطال مسلسل سكر زيادة

وشارك في بطولة مسلسل سكر زيادة كلا من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، مصطفى أبو سريع، وظهر بالعمل بالعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، شريف سلامة، روجينا، طارق عبدالعزيز، وهنادي مهنا، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.