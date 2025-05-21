فيدرا تنتقد مشاهد ذبح الحيوانات في الشوارع: “المعاملة الرحيمة واجب ديني وإنساني”

القاهرة - محمد ابراهيم -



عبّرت الفنانة فيدرا عن استيائها من مشاهد نقل وذبح الحيوانات في الشوارع، خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي، مشددة على أهمية مراعاة حقوق الحيوان ومشاعر الناس في الأماكن العامة.

وقالت فيدرا في منشور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”:“ليه تبقى ماشي في الشارع وتلاقي عربيات محملة عجول وخرفان في الحر، وبيتهزوا ويتخبطوا في بعض!".



وتابعت: "ليه تبقى قاعد في مطعم والمحل اللي جنبه يقرر إنه يدبح قدام الناس!

معاملة الحيوانات لها أصول في الدين.. ماينفعش يكون خايف ومتعذب،وفي حاجة اسمها مراعاة الناس اللي حواليك".



رسالة فيدرا لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين شاركوها الرأي حول ضرورة الذبح الرحيم ومراعاة مشاعر الآخرين، خاصة في الأماكن العامة والمفتوحة.



آخر أعمال فيدرا

وكان اخر اعمال فيدرا هو فيلم "العميل صفر" الذى عرض العام الماضى، والفيلم من بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

كما ظهرت ضيفة شرف في فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.