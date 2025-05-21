تعرف على موعد عرض فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد صناع فيلم روكي الغلابة للتجهيزات النهائية للعمل، استعداد لطرحه في السينمات، ويشهد الفيلم عودة دنيا سمير غانم للسينما من جديد بعد غياب استمر لفترة طويلة.

الموعد النهائي لعرض فيلم «روكي الغلابة»

وحسمت الجهة المنتجة لفيلم «روكي الغلابة» الموعد النهائي للعمل السينمائي، المفترض انطلاقته بـ 30 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن ينال إعجاب الكثيرين.

تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم بـ فيلم روكي الغلابة

تلعب دنيا سمير غانم، خلال أحداث الفيلم دور بودى جارد لـ الفنان محمد ممدوح، الذي يجسد شخصية تايسون، وهو رجل أعمال كبير، ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم «روكي الغلابة»

ويضم فيلم «روكي الغلابة» بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، بالإضافة إلى المطرب أحمد سعد، الذي سيظهر كضيف شرف ضمن سياق الأحداث. الفيلم من تأليف كريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل «عايشة الدور»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، شارك في بطولته كل من محمد ثروت، محمد كيلاني، فدوى عابد، سما إبراهيم، أميرة أديب، ماجد القلعي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، إنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل عايشة الدور

ودارت أحداث مسلسل عايشة الدور، حول شخصية دنيا سمير غانم التي تلعب دور سيدة مطلقة، وتواجه العديد من المفارقات الكوميدية مع تطور الأحداث، وينتمي المسلسل إلى مسلسلات الـ 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.