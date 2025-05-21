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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعدما احتفلت بالإفراج عن عمر زهران.

بسمة وهبة تثير الجدل بطريقة احتفالها بالإفراج عن عمر زهران

احتفلت بسمة بالإفراج عن المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، ونشرت فيديو وهي تسجد سجدة شكر لله تعبيرا على فرحتها بعد سماع الخبر.

بسمة وهبة تحتفل بالإفراج عن عمر زهران

وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "الحمد لله يا حبيبي يا الله، ألف حمد وشكر ليك يارب، سجدة شكر ليك يارب الحمد لله إفراج عمر زهران إفراج، يا حبيبي يارب يا كريم يا قادر يا رحمن يا رحيم".

الإفراج عن عمر زهران

ومن جانبه، قضت جهات التحقيق المختصة، بالإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضاء نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وكانت محكمة النقض قررت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.

قصة القبض علي عمر زهران

بدايت القضية ببلاغا من زوجة خالد يوسف شاليمار الشربتلي ضد عمر زهران، اتهمته فيها بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت تحتفظ بها في شقتها بأحد الفنادق، واتهمته زوجة خالد يوسف باستغلال ثقتها فيه وسرقة المجوهرات بالاستعانة بمعاونه عنتر، لكنه نفى قيامه بارتكاب السرقة، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي دفع بأن القضية كيدية، وسلم المحكمة صورا من إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت المدعية أودعتها لدى عمر زهران قبل 5 سنوات، واعتبرها الدفاع دليلا على الاتهام الكيدي.