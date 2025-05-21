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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه التي تحمل اسم لسه بدري عليه، على جميع المنصات الرقمية.

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة «لسه بدري عليه»

سبق، وروج محمد رمضان لاحدث اغانية لسة بدري علية، حيث شارك رمضان جمهوره بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر فيها بإطلالتين مختلفتين.

اخر اغاني محمد رمضان

ومن جانبه، طرح محمد رمضان منذ عدة ايام أغنية البابا راجع على منصات الموسيقى، وهي من كلمات مؤمن تربو، وألحان وتوزيع إيهاب كولبكس، وتناول فيها رمضان موضوعات عن الخيانة والغدر والعودة بعد المحن، مؤكدًا من خلالها أنه لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الغنائية في الوطن العربي.

أحدث افلام محمد رمضان

كما يواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد أسد، استعدادًا لعرضه في آخر يوليو كموعد مبدئي لطرحه بدور العرض السينمائي، والفيلم من نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، التي تعتمد على ميزانية إنتاجية ضخمة، وكان يحمل العمل في البداية اسم أسد أسود، قبل أن يستقر صناعه على أسد كاسم نهائي للمشروع، والعمل يجمع محمد رمضان والمخرج المصري العالمي محمد دياب لأول مرة.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو برنامجه «مدفع رمضان» والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2025 تعويضا منه عن غيابه الدرامي للعام الثاني على التوالي كما ينتظر رمضان موعد عرض فيلمه الجديد «أسد» من بطولة رزان جمال وماجد الكدواني وركين سعد وعلي قاسم وكامل الباشا من تأليف محمد وشيرين وخالد دياب ومن إخراج محمد دياب.