نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شيبة يستعد لطرح أغنية “أنا مش تمام” ذات طابع درامي حزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “أنا مش تمام”، تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية "أنا مش تمام"

الأغنية تأتي بطابع درامي حزين، وتحمل كلمات عماد عبيد، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه حكيم، بينما تولى محمد جودة مهمة الميكس والماستر. وتبدأ الأغنية بمطلع يحمل جرعة من الألم والواقعية: “أنا مش تمام.. أنا بس عايش والسلام”، ليستكمل بها شيبة مشواره في تقديم اللون الشعبي الأصيل الذي يرتكز هذه المرة على لمسة إنسانية تمس القلوب.

ويُعد هذا العمل امتدادًا لسلسلة التعاونات الفنية التي يخوضها شيبة مؤخرًا، حيث شارك في موسم رمضان الماضي بتقديم تتر مسلسل “فهد البطل” للنجم أحمد العوضي، إلى جانب رباعيتين غنائيتين من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري. وهو التعاون الثاني بين شيبة والعوضي بعد مشاركته بتتر مسلسل “حق عرب” في الموسم السابق.



مسلسل “فهد البطل” من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في أجواء شعبية ذات طابع صعيدي، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم وغيرهم.