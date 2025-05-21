نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قلبي يا محتاس ومقسوم وآخر إصدار.. نانسي عجرم تتعاون مع المنتج محمد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة نانسي عجرم من جديد للساحة الغنائية المصرية من خلال تعاونها الجديد مع المنتج محمد حامد.

ومن المقرر أن تعود نانسي عجرم، بأغنيتين جديدين باللهجة المصرية، وذلك بعد نجاح تعاونتها السابقة مع المنتج محمد حامد شركة كاسيت ميديا، والأغنيتين من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار.



أعمال نانسي عجرم والمنتج محمد حامد

وسبق وحققت النجمة نانسي عجرم نجاحًا كبيرًا بتعاونها مع المنتج محمد حامد، في أغنيتي قلبي يا محتاس ومقسوم من فيلم مقسوم بطولة النجمة ليلى علوي، وأغنية آخر إصدار من فيلم شوجر دادي، بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد.

نانسي عجرم

ومن ناحية أخرى، شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرًا في إحياء احتفالية غنائية ضخمة بالمتحف المصري الكبير، بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.