صلاح عبد الله ينعى أشرف عبد الغفور: “أنت الأجمل والأنبل والأشرف”

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أحمد جودة - القاهرة -



نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان الكبير أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، مسترجعًا ذكرياته معه خلال تصوير مسلسل “حرب الجبالي”، ومشيدًا بقيمته الفنية والإنسانية الكبيرة.



وكتب صلاح عبد الله:“من أجمل ما في ‘حرب الجبالي’ إني قربت من الأستاذ واستمتعت جدًا بالحكي معه".



وتابع: "مزيج رائع من العلم والثقافة والفن والإبداع وتاريخ طويل مشرف،أرجوكم الفاتحة والدعاء للأجمل والأنبل والأشرف.. أشرف عبد الغفور".



وقد لاقت تغريدة صلاح عبد الله تفاعلًا واسعًا من الجمهور والفنانين، الذين عبّروا عن حزنهم لرحيل أحد رموز الفن المصري، وتمنوا له الرحمة والمغفرة، مؤكدين على بصمته الباقية في قلوب محبيه وأرشيف الدراما العربية.

آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله، مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال السباق الرمضاني لدراما 2025، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ولاقى تفاعلًا واسع من الجمهور.

أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا وإنجي كيوان ومنة عرفة وبسنت شوقي وحمدي هيكل وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

قصة وأحداث مسلسل "وتقابل حبيب"



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.