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أحمد جودة - القاهرة -

أحيت الفنانة بشرى ذكرى وفاة الفنان الكبير سمير صبري، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، عبّرت فيها عن حبها الكبير له وافتقادها الدائم لروحه وخفة ظله.



وكتبت بشرى:“هتفضل في قلبي، هتفضل دايمًا معانا.. ما بتتنسيش يا أبو سمرة السكرة".

بشرى تحيي ذكرى رحيل سمير صبري: “ما بتتنسيش يا أبو سمرة السكرة”



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور بشرى، حيث استعادوا ذكرياتهم مع أعمال سمير صبري الفنية والإعلامية، مؤكدين أنه لا يزال حاضرًا في قلوب الجمهور رغم رحيله، بما تركه من إرث فني وإنساني كبير.



آخر أعمال بشرى

وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.





دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.