نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو عادل يرد على خلافه مع لقاء سويدان للمرة الأولى: كل ما نشر ما نشر من أخبار كذب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان محمد عادل عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور حول دوره في مسلسل حكيم باشا مع الفنان مصطفي شعبان الذي عرض في شهر رمضان وحقق نجاح كبير، مشيرا إلى أنه وافق علي الدور لأنه مختلف وبه تركيبات غير اعتيادية.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج ورقة بيضا للإعلامية يمني بدراوي، الذي يذاع على شاشة قناة النهار، "الجمهور يميل إلى المسلسلات الصعيدية وخاصة أن حكيم باشا يتحدث عن المشاكل الإجتماعية بشكل كبير، والشخصية مزيج بين الطيبة والشر".



كما تحدث ميدو عادل عن تجربة المسرح الاستعراضي لمسرحية "مش روميو وجوليت" قائلا، "كنت خايف من استقبال الجمهور للمسرح الاستعراضي، ولكن رد فعل الجمهور كان مفاجى بالنسبة لي، فالغناء بجوار الفنان الكبير علي الحجار كان شئ صعب ولكنها تجربة ناجحة".



ووجه الفنان ميدو عادل رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعاونهما في تجربتها الدرامية الوحيدة طريقي قائلا، "شيرين عبد الوهاب موهوبة عظيمة، وانسانة جميلة، وتجربة مسلسل طريقي من التجارب المميزة التي قدمتها في مشواري الفني، وأتمني أن تقوم بتكرار التجربة في الأدوار التي تليق عليها بشكل أكبر".

وبشأن مسلسل أبو العروسة قال ميدو عادل، " من أفضل الكواليس التي عيشتها، ولكني أري ان الجزء الأول أفضلهم لأنه كان ممسوك دراميا بشكل أفضل، وباقي الأجزاء ليست بقدر ونجاح الجزء الأول".



وتحدث ميدو عادل عن أزمته الأخيرة مع الفنانة لقاء سويدان للمرة الأولي،" لاتعليق علي الأزمة، فأنا لم أعلق علي الأمر منذ بداياته، انا تعلمت أن لا ادخل أي خناقة خاصة لو كان لها علاقة بالفن، ملخص القصة لاني مبحبش اتكلم فيها، ٩٥% من المنتشر كذب وتصريحات عبثية المصدر، فأنا لا أرد واختار معاركي جيدا، ولللي عايز يعرفني يسأل زمايلي اللي في مسرحية، فأنا عندي نزعة شعبية لاني من شبرا، أي حد دخل بيتي ولم يصون العيش والملح فهي أزمته".