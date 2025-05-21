محمد رمضان بعد نشر صورة نجله:" حملة اضطهادي من 11 سنه بلاش تدخلوا ابني فيها "

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد رمضان عن استيائه من نشر تحقيق نجله ونشر صورته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

منشور محمد رمضان:

وكتب:" القانون ده من ٢٠١٨ ياسادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان ( يبقى حلال ) والأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هياخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية مع ان القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا.

وأضاف:" من حقي كأب اعرف مين خالف القانون واصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره.. ورغم كل شيء لا أشك أبدًا في نزاهة القضاء المصري.. ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته إنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيره في النادي وراحو له مجموعة أطفال يقولوله انت أسود زي ابوك وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام انما احنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية.

وتابع:" ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي.. وواضح ان ده كلام اهل طفل منهم لان مستحيل طفل يفكر كدة وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال.. ورحت لأبني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الامن ومدرب السباحة إنكم اخوات وجيران وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة.. عمومًا دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت تجاهي لأكثر من ١١ سنة.

واختتم:" وبكتب النهاردة بس علشان ماتخيلتش انهم يدخلوا طفل عنده ١١ سنة في معركتهم مع أبوه.. متوقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي. وللعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل وشايفه بوضوح الشمس

لكن ( مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد أو بالجهل هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها.. ولا عاش ولا كان اللي يكرهني فمصر.. نحيا كامصريين أولًا بحبنا لبعض دون غيرة أو حقد أو استكثار علشان تحيا مصر

محمد رمضان

آخر أعمال محمد رمضان:

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل "جعفر العمده"، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم هالة صدقي، منه فضالى، ايمان العاصي، مي كساب، منذر رياحنه، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.