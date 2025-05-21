"محسبتهاش".. ألبوم جديد لـ رامي جمال يضم 15 أغنية

القاهرة - محمد ابراهيم - استقر الفنان رامي جمال على اسم ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يطرح الألبوم فى العيد، وقد استقر رامي جمال على الاسم بعدما أطلق تصويت للجمهور جعلهم يختارون اسم الألبوم الذي يريدونه.

وقد أعلن رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن اسم الألبوم وعدد الأغاني الخاصة به حيث نشر قائلًا: " اسم الألبوم محسبتهاش زي ما الغالبية اختارت والألبوم ١٥ أغنية، عايزين بقى ينزل في يوم واحد كل ساعة اغنية ولا ينزل مرة واحدة".

رامي جمال

تفاصيل ألبوم "محسبتهاش" لـ رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه يتعاون رامي جمال فى الألبوم مع أكثر من شاعر وملحن وموزع منهم من تعاون معهم مسبقًا ومنهم من يتعاون معهم لأول مرة.

ويذكر أن أغنية "محسبتهاش" الذي تحمل اسم الألبوم هي من تعاون الملحن علي الخواجة ويعد هذا هو التعاون الأول لـ رامي جمال وعلي الخواجة معًا.

رامي جمال

"على طبيعتي".. أغنية جديدة لـ رامي جمال قريبًا

روج الفنان رامي جمال لأغنية جديدة له من المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة حيث نشر رامي جمال صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "على طبيعتي قريبًا".

ومن المتوقع أن تكون هذه الأغنية يغلب عليها الطابع الدرامي، وسوف يصدر الفنان رامي جمال كافة تفاصيل الأغنية قريبًا، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا.



رامي جمال

آخر أعمال الفنان رامي جمال



وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "مش مجرد حب " الذي نشرها قبل أيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي لقت استحسان الجمهور.

وأغنية "مش مجرد حب" هي من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب وميكس وماستر محمد مجدي.

وقد حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية منذ طرحها حيث أنها تقترب من المليون مشاهدة عبر يوتيوب.





كلمات أغنية "مش مجرد حب" لـ رامي جمال

جرّبت تدمن حاجة وتبطّلها

وقولي يمكن زيّك عارف أعملها

أنت النّهاردة خلاص هتمشي

طب حياتي إزّاي أكمّلها

إنت عارف أنت إيه بالنّسبة ليّا

مش مجرّد حبّ عدا في يوم عليّا

ده أنت روح كلّ حاجة عايشة فيّا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها

مكنتش أقصد أيّ كلمة أنا قولتها

ولمت نفسي كتير عشانك بعدها

مش دي النّهاية مش هينفع

قولي بس إزّاى اخترتها

إنت عارف أنت إيه بالنّسبة ليّا

مش مجرّد حبّ عدا في يوم عليّا

ده أنت روح كلّ حاجة عايشة فيّا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها