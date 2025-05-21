نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ينشر صور من حفل شراكة النادي الأهلي رفقة العسيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نجم الجيل تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صور من حفله الأخير الذي أحياءه أمس وظهر معه بالحفل الفنان محمود العسيلي وقدم الثنائي باقة من ألمع أغانيهم سويًا.

وقد نشر تامر حسني الصور وعلق عليها قائلًا: "تشرفت بإحياء حفل شراكة چي تور والنادي الأهلي أنا وصديقي وحبيبي النجم محمود العسيلي والموزع الموسيقي العالمي".

وتابع قائلًا: "علي فتح الله وملك الإبهار البصري أحمد عصام اللي أبهر الجميع بعرض الدرون لأول مرة في مصر بالحجم الهائل ده وغنائنا أغاني بعض وسط الحضور الرائع ده في التنظيم العبقري ده للأستاذ محمد عفيفي".

من حفل النادي الأهلي

من حفل النادي الأهلي

من حفل النادي الأهلي

من حفل النادي الأهلي

من حفل النادي الأهلي

من حفل النادي الأهلي

من حفل النادي الأهلي

"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.

تامر حسني



تفاصيل البوم تامر حسني الجديد “لينا معاد”

ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.

