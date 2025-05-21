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الليلة.. سعد الصغير يستضيف المطرب باسل محارب في سعد مولعها نار

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أحمد جودة - القاهرة - المطرب باسل محارب ضيف برنامج سعد الصغير..اليوم

سعد الصغير وباسل
سعد الصغير وباسل محارب

يستضيف المطرب سعد الصغير، اليوم الاربعاء المطرب باسل محارب، في برنامج سعد مولعها نار، على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وقدم خلال الحلقة اغاني لنجوم الزمن الجميل، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

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وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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