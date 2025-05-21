حازم الصدير يجتمع مع زياد يوسف بعمل غنائي عراقي في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - في تعاون فني يُعد الأول بينهما، يجتمع الفنان حازم الصدير مع الفنان والملحن زياد يوسف في أغنية جديدة من اللون العراقي، تحمل كلمات الشاعر فضل، وتوزيع الموسيقي أمجد يعقوب.

وقد انتهى حازم الصدير مؤخرًا من تسجيل صوته على الأغنية في استوديوهات صلاح الياسري في دبي، بحضور الفنان والملحن زياد يوسف، وتحت إشراف وإنتاج شركة "لحن للإنتاج الفني"، وبمتابعة مباشرة من المنتج والمخرج صلاح الياسري، وإدارة أعمال شادي برازي، حيث ينتظر أن تنتهي قريبًا من عملية المكس والماستر مع المهندس حسني أبو زهرة.

وحول هذا التعاون، عبّر الفنان حازم الصدير عن سعادته بهذا التعاون قائلًا: "أفتخر بهذا العمل لأنه يمثل أول لقاء فني يجمعني مع الفنان زياد يوسف، الذي أكن له الاحترام والتقدير كفنان وملحن موهوب، وله أسلوبه الخاص"، وأضاف: "وأنا سعيد ايضًا كوني أخوض هذه التجربة الجديدة مع الأغنية العراقية التي لها مكانة خاصة في قلبي، وهذا العمل يمثل خطوة جديدة ومهمة في مسيرتي الفنية."

من جانبه، أعرب الفنان زياد يوسف عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلًا: "حازم الصدير يمتلك صوتًا مميزًا ناجحًا، وقد أسعدني جدًا أن ألحّن له هذه الأغنية التي تجمع بين الأصالة العراقية والروح المعاصرة"، واضاف: "أتوقع أن تترك صدى جميلًا لدى الجمهور."

من المتوقع أن يتم إطلاق الأغنية خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من مونتاج الفيديو كليب، حيث ستحدد "لحن للإنتاج الفني" موعدًا لطرحة عبر جميع المنصات المتخصصة.