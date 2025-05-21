نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنات فاتن" و"الست لما".. يسرا تقدم وجهيها الشعبي والكوميدي في عملين متتاليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة الكبيرة يسرا مسيرتها الفنية بخطى واثقة تجمع بين التنوع والجرأة، حيث تخوض خلال الفترة الحالية تجربتين سينمائيتين جديدتين، الأولى من خلال فيلم "بنات فاتن" الذي تقدم فيه دورًا شعبيًا مميزًا، والثانية عبر فيلم كوميدي خفيف بعنوان "الست لما"، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في كلا العملين، وتوقعات جماهيرية بمفاجآت قوية في كل منهما.

يسرا تجسد شخصية سيدة شعبية في "بنات فاتن"

انتهت الفنانة يسرا مؤخرًا من تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد "بنات فاتن"، حيث تجسد فيه دور سيدة شعبية تقيم بمنطقة بولاق.

وتعد هذه الشخصية نقلة مختلفة في مسيرتها، إذ تظهر يسرا خلال الأحداث بصورة جديدة تعكس تنوع اختياراتها الفنية.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، منهم: الفنانة الشابة هدى المفتي، باسم سمرة، النجم السوداني مصطفى شحاتة، مواطنته الفنانة إسلام مبارك، إلى جانب الفنان حمدي هيكل. الفيلم من تأليف أمينة مصطفى، ويعكس طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا يدور في قلب الأحياء الشعبية المصرية.

التحضيرات جارية لفيلم "الست لما" في أجواء كوميدية



من جهة أخرى، تستعد يسرا خلال الأيام المقبلة لبدء تصوير فيلمها الجديد "الست لما"، بعد الانتهاء من معاينة مواقع التصوير والتعاقد رسميًا مع أبطال العمل.

و تدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، ويجمع نخبة من النجوم، في مقدمتهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، ورانيا منصور.

ويتوقع أن يشهد الفيلم مشاهد فكاهية تجمع يسرا بعدد من النجوم المشاركين، مما يمنحه طابعًا جماهيريًا، ويعيد يسرا إلى الأدوار الكوميدية التي تميزت بها في مراحل متعددة من مشوارها الفني.

رنا وندا السبكي تقودان الإنتاج والرهان على الكوميديا



كانت المنتجتان رنا وندا السبكي قد أعلنتا عن تعاقدهما مع النجمة يسرا لبطولة الفيلم الجديد "الست لما"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الخفيفة، الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن المقرر بدء تصويره رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت المنتجة ندا السبكي في تصريحات صحفية أن التعاقدات مع باقي فريق العمل تجري حاليًا، وستُعلن عن أسماء النجوم المشاركين خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم سيحمل مفاجآت عديدة للجمهور، خصوصًا في ظل التعاون مع نجمة بحجم يسرا.

آخر مشاركات يسرا في السينما والدراما



يُذكر أن آخر ظهور سينمائي ليسرا كان في فيلم "شقو"، حيث شاركت فيه بظهور خاص إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل. العمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

و أما في الدراما، فقد أطلت يسرا كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++"، الذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، ومريم الخشت، وكان من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.