"سيكو سيكو" يتصدر إيرادات موسم عيد الفطر.. وتفاوت كبير بين الأرباح في سباق أفلام العيد

القاهرة - محمد ابراهيم - مع بداية موسم عيد الفطر، انطلقت المنافسة السينمائية بين خمسة أفلام جديدة تتنوع بين الكوميديا والتشويق والدراما الشبابية.

وتشهد دور العرض منافسة محتدمة، تصدرها حتى الآن فيلم "سيكو سيكو" بإيرادات كبيرة، بينما تفاوتت الأرباح بين باقي الأعمال، حيث سجل بعضها أرقامًا منخفضة.

في هذا التقرير، نرصد أبرز التفاصيل حول إيرادات كل فيلم والمشاركين في بطولته.

"سيكو سيكو" في الصدارة بإيرادات تتجاوز نصف مليون

تصدر فيلم "سيكو سيكو" شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر بإيرادات يومية بلغت 573،309 جنيه. العمل من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، ويشاركهما في البطولة باسم سمرة، وتارا عماد، وديانا هشام، وعلي صبحي، ويظهر خالد الصاوي كضيف شرف.

و الفيلم من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي بالشراكة مع الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين من عائلة متوسطة يحصلان أخيرًا على ميراث من عمهما الراحل، ليتبين أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرران التخلص منها عبر لعبة إلكترونية من اختراعهما يطلقان عليها اسم "سيكو سيكو".

"نجوم الساحل" يسجل حضورًا متواضعًا

حقق فيلم "نجوم الساحل" إيرادات وصلت إلى 52،946 جنيه. الفيلم يضم مجموعة من النجوم الشباب، على رأسهم أحمد داش، إلى جانب أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، ومالك عماد.

العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ويعتمد في أحداثه على الروح الشبابية والدراما الاجتماعية التي تستعرض مشكلات الجيل الجديد في أجواء صيفية.

"الصفا الثانوية بنات".. كوميديا جماعية بإيرادات متوسطة



أما فيلم "الصفا الثانوية بنات"، فقد سجل إيرادات بقيمة 43،073 جنيه.

و يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا، أبرزهم علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، وسارة الشامي، الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد وكريم السبكي.

ويظهر في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف ضمن الأحداث، التي تدور في إطار كوميدي حول مدرسة ثانوية للبنات وما يدور بداخلها من مغامرات وأحداث طريفة.

"فار بسبع ترواح".. بداية ضعيفة في شباك التذاكر



رغم وجوده ضمن قائمة أفلام موسم العيد، لم يحقق فيلم "فار بسبع ترواح" النجاح المتوقع، حيث بلغت إيراداته فقط 5،299 جنيه، وهي من أقل الإيرادات المسجلة في هذا الموسم حتى الآن.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل كثيرة بشأن العمل أو فريقه، ما قد يكون أحد أسباب ضعف الإقبال الجماهيري.

"استنساخ" لسامح حسين يحقق أقل الإيرادات



الفيلم الكوميدي "استنساخ" من بطولة سامح حسين جاء في ذيل قائمة الإيرادات، محققًا 4،912 جنيه فقط.

الفيلم لم ينجح حتى الآن في جذب الجمهور، على الرغم من شعبية بطله في الأعمال الكوميدية، وربما يحتاج إلى دعم دعائي أكبر أو إعادة تقييم لتوقيت عرضه.