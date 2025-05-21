نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات المسرح المتنقل بمركز طامية في الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أمس الثلاثاء، فعاليات المسرح المتنقل، بمركز شباب كفر محفوظ بمركز طامية بمحافظة الفيوم، المقامة ضمن برامج وزارة الثقافة وتستمر حتى غدا الخميس.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدتها ياسمين ضياء مدير عام ثقافة الفيوم، بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمد علي مدير مركز الشباب.

عرض فني لفرقة الإنشاد الديني

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الابتهالات والأغنيات الدينية للمنشدين محمود ربيع ويوسف عبد الهادي، بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي منها؛ "قمر سيدنا النبي"، "لأجل النبي"، "المسك فاح"، "ماشي في نور الله"، "يا جمال النبي".

الورش الفنية

بجانب مجموعة من الورش الفنية المتنوعة منها؛ ورشة للأشغال اليدوية لتصميم إكسسوارات بسيطة للأطفال من الخرز الملون، تدريب أماني عبد التواب مسئولة الجمعيات، وأخرى للأشغال الفنية من الفوم الملون نفذتها سناء قناوي مسئولة التمكين الثقافي.

ورش حكي العرائس

وقدمت جيهان عبد الله، مسئول ثقافة الطفل بالفرع، ورشة حكي بالعرائس القفازية بعنوان "حكايات ماما ستو- الأمير والشحاذ"، ناقشت فيها الأطفال عن عدد من القيم والسلوكيات الإيجابية منها، الصدق، وحفظ الجميل، والأمانة، وعدم إنكار المعروف.

تنفذ الفعاليات من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومجلس مدينة طامية.

عرض “الأراجوز وامتحانات آخر العام”

واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس بعنوان "الأراجوز وامتحانات آخر العام" تأليف وأداء جيهان عبد الله، تحريك عرائس نعمة رجب، بالإضافة إلى فقرة عرائس ماريونت تحريك عرائس نعمة رجب، وحمزة ابراهيم ومحمد ابراهيم، واختتمت الفعاليات بفقرة اكتشاف مواهب أبناء القرية.