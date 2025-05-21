أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير بعد زواج 26 عاما أعلن الفنان أحمد السقا طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج بعد زواج دام 26 عاما.وأوضح أحمد السقا في إقرأ المزيد

أعلن الفنان أحمد السقا طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج بعد زواج دام 26 عاما.

وأوضح أحمد السقا في منشور عبر حسابه على Facebook أنهما انفصلا منذ 6 أشهر والطلاق الرسمي وقع قبل شهرين.

وكتب أحمد السقا: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و(الستر)".

وتابع أحمد السقا: "ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين وسبحان مقلب القلوب ومبدلها… شكرا. وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هى في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح فى قرارتها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم … ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها… أحمد السقا".

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال الفترة الماضية انتشرت كثيرا انتشرت شائعات انفصالهما، وكان "السقا" يخرج وينفي الخبر.