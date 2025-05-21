نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يواصل تصوير "السلم والثعبان ٢" ويؤكد الفيلم بعيد تمامًا عن الجزء الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد السلم والثعبان ٢ وأكد يوسف في تصريحات إعلامية وصحفية أنه ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة افلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا.

تفاصيل “فيلم السلم والثعبان 2”



الفيلم من إخراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف احمد حسني

الفيلم تشارك في بطولته النجوم اسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم ويعد هو التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثية اولاد رزق.

فيلم “درويش”

على صعيد أخر ينتظر النجم عمرو عرض فيلمه الجديد درويش ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة ، الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

تفاصيل فيلم “درويش”

النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام عندما قراه لأول مرة مع المؤلف وسام صبري وقرر تقديمه خصوصا إنه ا شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من الشخصيات المتنوعة التي ينتحلها درويش خلال الفيلم، ويشارك في بطولة درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي و إنتاج مشترك بين VOX Studios، وOne to One Productions، وFilmClinic، وFilm Square